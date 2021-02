Il Premier ha esortato maggiore rapidità nella della distribuzione dei vaccini

FBussoletti : #Libia, primo incontro del nuovo #PC. Focus: le #elezioni di dicembre. l Consiglio Presidenziale ha esortato il pre… -

Vazgen Manukyan, candidato dell'opposizione armena a primo ministro, ha messo in guardia la gente dal cedere alle azioni provocatorie del governo ma hai suoi sostenitori a riunirsi in ...Sceso in strada, ilhala folla a "evitare gli scontri", ammettendo che la "situazione è molto tesa". Da Mosca il portavoce del Cremlino Dmitry Peaskov ha fatto sapere che la Russia, ...Situazione fuori controllo. Il presidente grida al golpe, ma gli oppositori scendono in piazza a sostenere i militari ...MOSCA. – L’Armenia è sull’orlo del caos. Il travagliato Paese del Caucaso, appena uscito sconfitto nel conflitto con l’Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh, si è infatti svegliato dovendo ...