Il parere di Sileri | ' Il vaccino protegge dalla prima dose | le riaperture sono praticabili'

Quindi massima precauzione e monitoraggio, chiusura laddove è necessario, ma non fasciamoci la testa prima di essercela rotta", ha continuato. "Sono sicuro che con il progredire della ...... tra le quali quella del riconfermato Sottosegretario al Ministero della Salute, ho ... In attesa di una revisione del DM 70, come espressamente scritto nell'ultimodel CPNn, la Regione ...Il rischio della chiusura del Punto Nascita dell’ospedale S.S Annunziata di Sulmona è analogo a quello di molti altri casi sparsi in tutta Italia, in special modo al Sud e nelle aree interne appennini ...Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, nel suo intervento a 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus.