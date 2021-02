Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 25 febbraio: Marta non perdona Umberto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Trama e anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: Umberto è disperato, Marta delusa, arrabbiata, decisa a non perdonare suo padre Umberto. Sua figlia ha scoperto la verità su Federico. Mentre Rocco propone ad Armando di lavorare al fianco di Giuseppe, Irene si gode la sua promozione ma quanto durerà? Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Trama ede “Il” puntata diè disperato,delusa, arrabbiata, decisa a nonre suo padre. Sua figlia ha scoperto la verità su Federico. Mentre Rocco propone ad Armando di lavorare al fianco di Giuseppe, Irene si gode la sua promozione ma quanto durerà? Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal lunedì al venerdì su Articolo completo: dal blog SoloDonna

