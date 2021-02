Il nuovo Dpcm di Draghi fino al 6 aprile | le 5 regioni che hanno chiesto zone rosse e l' ordinanza in arrivo

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - sole24ore : Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia»… - 539th : Si stanno definendo le norme che saranno in vigore sino a dopo Pasqua. - Daniele_Manca : Nel nuovo Dpcm un mese di divieti: palestre, ristoranti, seconde case, spostamenti tra regioni, sarà in vigore in I… -

"Non possiamo allentare le misure". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervento alla Camera e al Senato per illustrare il, il primo del governo Draghi, che entrerà in vigore dal 6 marzo e fino al 6 aprile, vacanze di Pasqua comprese. Un documento in linea col precedente (di Giuseppe Conte) e presentato in ...Ombra ricorda che l'evento è tra quelli previsti dalper le zone gialle, che non erano ammessi ... I dati siciliani - Disopra i 500 nuovi casi. Sono 542 i nuovi casi giornalieri di ...Abbiamo strumenti più potenti per combatterlo ma anche nuove varianti che sfuggono al controllo ... "Assembramento", "mascherina", "dpcm": in questi dodici mesi abbiamo imparato a rendere di uso ...L’associazione scrive a Roma: "Non sempre le decisioni nazionali individuano le soluzioni migliori. Garantire subito risorse ai municipi" ...