Il nuovo Dpcm ci rovina pure le vacanze di Pasqua. Vince la linea dura di Speranza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Brutte notizie per gli italiani: il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo, coprirà (e ci rovinerà) anche le vacanze di Pasqua, fino a martedì 6 aprile. Restrizioni, chiusure e divieto di spostamento tra regioni: il governo Draghi resta nel solco del Conte bis, grazie alla continuità garantita dal ministro della Salute Roberto Speranza, che è per la linea dura. Mentre il leader della Lega Matteo Salvini continua a reclamare "un cambio di passo" e nella maggioranza si allargano le richieste di riaperture serali di ristoranti ed altre attività – dai cinema alle palestre – resta tutto "congelato" fino a dopo Pasqua. nuovo Dpcm: attesa per i dati del monitoraggio di domani Ufficialmente per una ...

