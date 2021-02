Il Napoli vince ma non basta: eliminato dall’Europa League (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli (ITALPRESS) – La corsa europea del Napoli si ferma ai sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Maradona gli azzurri superano il Granada 2-1 con reti di Zielinski e Fabian Ruiz, ma vengono eliminati in virtù dello 0-2 subito all’andata in Spagna. Gattuso rispolvera la difesa a tre guidata dal rientrante Koulibaly e in attacco si affida all’estro di Politano e Insigne con Zielinski a supporto. Ed è proprio il polacco, dopo soli 3?, a tagliare a fette la difesa spagnola accendendo le speranze dei partenopei: errore in impostazione di Eteki, l’ex Empoli corre verso la porta, si sposta il pallone sul sinistro e infila Rui Silva con una rasoiata. Il gol dell’1-0 non cambia il piano degli azzurri, che continuano ad aspettare il Granada per poi ripartire a tutto gas. Ma il Napoli concede troppo campo agli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021)(ITALPRESS) – La corsa europea delsi ferma ai sedicesimi di finale di Europa. Allo stadio Maradona gli azzurri superano il Granada 2-1 con reti di Zielinski e Fabian Ruiz, ma vengono eliminati in virtù dello 0-2 subito all’andata in Spagna. Gattuso rispolvera la difesa a tre guidata dal rientrante Koulibaly e in attacco si affida all’estro di Politano e Insigne con Zielinski a supporto. Ed è proprio il polacco, dopo soli 3?, a tagliare a fette la difesa spagnola accendendo le speranze dei partenopei: errore in impostazione di Eteki, l’ex Empoli corre verso la porta, si sposta il pallone sul sinistro e infila Rui Silva con una rasoiata. Il gol dell’1-0 non cambia il piano degli azzurri, che continuano ad aspettare il Granada per poi ripartire a tutto gas. Ma ilconcede troppo campo agli ...

