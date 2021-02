Il ministero aggiorna i dati | 353 704 tamponi 19 886 nuovi casi e 308 morti in 24 ore

fisco24_info : Vaccino AstraZeneca, 'a 18-65enni tranne vulnerabili': E' quanto prevede, 'sulla base di nuove evidenze scientifich… -

Covid Italia, il bollettino di oggi 25 febbraio 2021 " Ildella Salute , che quotidianamentesui casi di positività al Coronavirus, ha comunicato i dati di oggi. Sono 19.886 i nuovi casi a fronte di 353.704 tamponi effettuati (ieri erano ...... e in vigore dal 21 febbraio 2021 il Ministro Speranzala mappa dei colori. Al momento non ...quanto riportato nella dichiarazione del Ministro Speranza pubblicata sul sito deldella ...A confermare le anticipazioni di Odontoiatria33 su quanto deciso nella riunione di oggi sulle modifiche al profilo dell’ASO, è l’AIO che in una nota sottolineando la bontà del lavoro svolto, “ grazie ...Sono 613 i nuovi positivi su 25.187 tamponi processati. I pazienti non gravi negli ospedali sono 799 (-17), mentre le terapie intensive occupate da malati Covid diventano 131 (+1). Quindici i decessi.