Il Granellino di padre Lorenzo Montecalvo | Siamo come piuma al vento

80Ciaccarini : Questo Granellino di P Lorenzo sembra scritto un po’ prima che volasse in cielo ???????? IL GRANELLINO?? (Mt 25,31-46)… - ec7905f719f34dc : @Avvenire_Nei Il 'granellino' ha raggiunto il Padre. Rip - Maddale39314908 : RT @scaporrelli: @Maddale39314908 Il suo 'GRANELLINO' porterà tanti frutti! Grazie padre Lorenzo! Prega x noi! Rip?????????????? - scaporrelli : @Maddale39314908 Il suo 'GRANELLINO' porterà tanti frutti! Grazie padre Lorenzo! Prega x noi! Rip?????????????? - rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: E' morto Padre Lorenzo Montecalvo, autore del 'Granellino': ci ha lasciati questa mattina ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Granellino padre

ROMA on line

NAPOLI . Vi riproponiamo "Il" diLorenzo Montecalvo,Vocazionista, che non è più in questo mondo, ma accompagnerà per sempre i fedeli che rievevano ogni giorno il suo commento al Vangelo.Lorenzo ci ...Nel suo "lorenzo non ha mai temuto di pronunciare parole o tesi oggi rese impronunciabili, perché politicamente "scorrette". E, quindi, a qualcuno non piacerà leggerle. Ma ad altri ..."Siate costanti e perseveranti..., il Signore non ci proibisce di chiedere il pane quotidiano, la salute del corpo e la realizzazione di un nostro desiderio. Ma quello che dobbiamo chiedere prima di ...Il religioso è morto all'ospedale Cotugno di Napoli dove era ricoverato per Covid-19. Con il suo "granellino" ogni giorno commentava il Vangelo per migliaia di fedeli via WhatsApp ...