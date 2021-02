Il fenomeno dei gruppi spam su Instagram: si possono bloccare? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono invasivi e ne siamo circondati. Nelle ultime settimane il fenomeno dei gruppo spam su Instagram a cui si viene aggiunti senza dare alcun consenso si sta moltiplicando e diventa, giorno dopo giorno, sempre più fastidioso. Si tratta di sconosciuti (quindi profili di utenti, spesso fake o bot, che non fanno parte della nostra cerchia di follower) che aggiungono il tuo contatto a un gruppo. Per vedere se anche voi siete entrati a far parte del mare magnum, basta entrare nei propri messaggi privati e verificare se si hanno delle richieste pendenti. Se le trovate, probabilmente sarà spazzatura. Ma esistono modi per evitare di finire in questo circo social? Proviamo a spiegare come bloccare messaggi spam Instagram. LEGGI ANCHE > «Mostrare sex toys e contenuti espliciti su ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono invasivi e ne siamo circondati. Nelle ultime settimane ildei grupposua cui si viene aggiunti senza dare alcun consenso si sta moltiplicando e diventa, giorno dopo giorno, sempre più fastidioso. Si tratta di sconosciuti (quindi profili di utenti, spesso fake o bot, che non fanno parte della nostra cerchia di follower) che aggiungono il tuo contatto a un gruppo. Per vedere se anche voi siete entrati a far parte del mare magnum, basta entrare nei propri messaggi privati e verificare se si hanno delle richieste pendenti. Se le trovate, probabilmente sarà spazzatura. Ma esistono modi per evitare di finire in questo circo social? Proviamo a spiegare comemessaggi. LEGGI ANCHE > «Mostrare sex toys e contenuti espliciti su ...

Unomattina : #Cyberbullismo, un fenomeno che si sta diffondendo in maniera sempre più preoccupante fra gli adolescenti: Il 61% d… - giornalettismo : Da alcune settimane si è intensificato il fenomeno dei gruppi spam su #Instagram. C'è un modo per evitare di venire… - cptscor : ma che cazzo me ne frega di Pasqua !!??? il fenomeno negazionista salvini è al governo solo per far danni. Cosa gli… - Eurogamer_it : #PS5, #XboxSeriesXS, GPU e il problema dei bagarini: ecco come affronta il fenomeno il governo UK. - ore14rai2 : ???? Giampiero Mughini si domanda a #ORE14RAI2 se il fenomeno dei maltrattamenti nelle RSA sia un male di oggi o sia… -