Il Decreto Ristori 5 tarda ad arrivare ma abbiamo il Milleproroghe (Di giovedì 25 febbraio 2021) Più di un mese fa, il Governo Conte Bis lavorava con urgenza al Decreto Ristori 5 con il ministero dell’Economia guidato ancora da Roberto Gualtieri. 32 miliardi di nuovo deficit autorizzati dal Parlamento con cui finanziare i nuovi aiuti economici sollecitati da esercenti e soprattutto ristoratori danneggiati dalla crisi. Il mini provvedimento Milleproroghe: conferma blocco degli sfratti fino al 6 giugno Dal giuramento di Mario Draghi sono trascorsi più di dieci giorni, il Decreto è ancora in fase di preparazione, ad oggi (giovedì) siamo arrivato alla nomina dei sottosegretari e all’approvazione in Senato della Milleproroghe, un mini provvedimento che lascia il blocco degli sfratti fino al 30 giugno, rinvia il passaggio al mercato libero dell’energia a gennaio 2023, molti utenti e famiglie ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Più di un mese fa, il Governo Conte Bis lavorava con urgenza al5 con il ministero dell’Economia guidato ancora da Roberto Gualtieri. 32 miliardi di nuovo deficit autorizzati dal Parlamento con cui finanziare i nuovi aiuti economici sollecitati da esercenti e soprattutto ristoratori danneggiati dalla crisi. Il mini provvedimento: conferma blocco degli sfratti fino al 6 giugno Dal giuramento di Mario Draghi sono trascorsi più di dieci giorni, ilè ancora in fase di preparazione, ad oggi (giovedì) siamo arrivato alla nomina dei sottosegretari e all’approvazione in Senato della, un mini provvedimento che lascia il blocco degli sfratti fino al 30 giugno, rinvia il passaggio al mercato libero dell’energia a gennaio 2023, molti utenti e famiglie ...

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - fattoquotidiano : Decreto Ristori 5 al palo: Draghi non ha pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi voluta da Renzi. Gli… - Montecitorio : 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Decreto Ristori 5 al palo: Draghi non ha pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi voluta da Renzi. Gli ult… - dukana2 : #Decreto #Ristori al palo: #Draghi non ha pronto il testo dopo le settimane perse per la #crisi voluta da #Renzi. d… -