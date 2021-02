il costituzionalista Marini | “su misure Dad auspicabile intervento legislatore nazionale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Lestabilite nell’ultima ordinanza sulla scuola in tempo di covid dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, “sono ragionevoli soprattutto in vista dell’ulteriore diffusione della pandemia a causa delle varianti. L’obbligatorietà della presenza non è incostituzionale, come non lo è tuttavia nemmeno la non obbligatorietà: la scelta è cioè rimessa agli organi politici sulla base di una molteplicità di fattori. La discrezionalità a cui si appella Emiliano e le scelte avanzate nella sua ordinanza possono essere uno stimolo intelligente su cui, tuttavia, sarebbeundel”. Lo dice ilFrancesco Saveriointervenendo con l’Adnkronos sul dibattito in corso sulla Didattica a distanza, anche alla luce ...