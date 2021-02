Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci conferma la terza edizione e dà un indizio sulla finale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato tornerà anche nel 2022, parola di Milly Carlucci. La conduttrice, intervistata da Wondernet Mag, ha infatti confessato l’arrivo della terza stagione dello show: “Sì, ci stiamo già pensando, ma prima godiamoci questa finale! Poi toccherà a Ballando con le Stelle, e poi torneremo a mascherarci. Ma speriamo che si possa fare tutto in sicurezza, fuori da questa emergenza”. Gli ascolti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, sebbene siano di un paio di punti inferiori rispetto a quelli dello scorso anno, a quanto pare avrebbero raggiunto l’obiettivo di rete, per questo motivo è scattato il rinnovo. In merito alla finale dello show (che andrà in onda questa sera), Milly ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 febbraio 2021) Iltornerà anche nel 2022, parola di. La conduttrice, intervistata da Wondernet Mag, ha infatti confessato l’arrivo dellastagione dello show: “Sì, ci stiamo già pensando, ma prima godiamoci questa! Poi toccherà a Ballando con le Stelle, e poi torneremo a mascherarci. Ma speriamo che si possa fare tutto in sicurezza, fuori da questa emergenza”. Gli ascolti della secondade Il, sebbene siano di un paio di punti inferiori rispetto a quelli dello scorso anno, a quanto pare avrebbero raggiunto l’obiettivo di rete, per questo motivo è scattato il rinnovo. In merito alladello show (che andrà in onda questa sera),...

tw_fyvry : Guillermo Mariotto a 21 ore circa dalla finale del Cantante Mascherato per rimanere sul pezzo... #LaPupaeilSecchione - zazoomblog : Cantante Mascherato arriva il colpo di scena per la serata finale: i duetti cambiano tutto - #Cantante #Mascherato… - wishuwereabook : aspetto domani solo per la finale del cantante mascherato - nzlmtt : 23:22 del 25 febbraio 2021 ho ufficialmente bisogno dell'album Katia Ricciarelli canta l'Italia del 2020, o comunqu… - inarteziogio : Fine del Cantante mascherato, Sanremo, Lolita Lobosco, Montalbano: Rai 1 in questo periodo regala sempre soddisfazi… -