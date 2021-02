Il Cantante Mascherato | anticipazioni | i duetti della finale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Domani sera, venerdì 26 febbraio 2021, andrà in onda la tanto attesade Il. Manca davvero poco per poter scoprire chi si cela dietro le ultime quattro maschere che ancora non sono state svelate. Per l'ultima puntata ci sarà una grande novità, infatti alcuni ospiti d'eccezione duetteranno con i concorrenti ancora in gara. Si tratta di un'idea innovativa, infatti mai prima d'ora c'erano statinello show condotto congrande successo da Milly Carlucci.de Il: attesa per iPer la prima volta a Ilci saranno dei, infatti quattro cantanti professionisti si esibiranno in coppia ognuno con un concorrente ...

WondernetMag : La nostra intervista a @milly_carlucci prima della finale di domani sera de @ilcantanterai1 #IlCantanteMascherato - eviebbr : @nathankbbr il lupo del cantante mascherato? - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: E SE L'ORSETTO FOSSE UNA DONNA? DUE VIP INDIZIATE E UN DETTAGLIO... - rtl1025 : ???? @milly_carlucci è stata nostra ospite per raccontarci della finale del #CantanteMascherato con qualche indizio… - eppiripi : Infatti i complimenti per il cantante mascherato li fanno alla farfalla, mica a Milly Carlucci #TZLATESHOW #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Dal 2005 è al timone di uno degli spettacoli di punta di Rai1, 'Ballando con le stelle', e dalla scorsa stagione è ideatrice, insieme a Giancarlo De Andreis, de "Il", il talent ...Il, anticipazioni finale: chi è il Pappagallo? Red Canzian in cima ai sospettati Andrà in onda domani sera, venerdì 26 febbraio 2021, la quinta ed ultima puntata della seconda ...L'ex conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, condivide uno scatto mentre passeggia per le strade di Milano, ma un dettaglio ...Milly Carlucci non avrebbe fatto i “salti di gioia” per la composizione della giuria de Il Cantante Mascherato 2. Il retroscena lo ha raccontato il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola. Second ...