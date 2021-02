Il calendario dei festival del Museo Nazionale del Cinema (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vista la situazione sanitaria causata dal Covid-19, il Museo Nazionale del Cinema ha riformulato il calendario dei festival che sono sotto la sua gestione. Una scelta necessaria al fine di garantire il più possibile la fruizione in presenza, confermando la valenza sociale e aggregativa di tali manifestazioni. Sono dunque stati posticipati di qualche mese il Lovers Film festival e il Cinemambiente, rimasti invariati invece il Torino Film festival, il TorinoFilmLab e il Torino Film Industry. Vediamo nel particolare le date di ogni festival. Lovers Film festival e Cinemambiente, ecco le nuove date L’appuntamento con il 36° Lovers Film festival, il festival a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vista la situazione sanitaria causata dal Covid-19, ildelha riformulato ildeiche sono sotto la sua gestione. Una scelta necessaria al fine di garantire il più possibile la fruizione in presenza, confermando la valenza sociale e aggregativa di tali manifestazioni. Sono dunque stati posticipati di qualche mese il Lovers Filme ilmbiente, rimasti invariati invece il Torino Film, il TorinoFilmLab e il Torino Film Industry. Vediamo nel particolare le date di ogni. Lovers Filmmbiente, ecco le nuove date L’appuntamento con il 36° Lovers Film, ila ...

