I Predoni la trama del film su Rai 4 stasera giovedì 25 febbraio

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Iilsu Rai 4con Bruce Willis25è ilscelto da Rai 4 per la prima serata di25, un thriller d’azione diretto dallo specialista del genere Steven C. Miller e interpretato da due garanzie del cinema action come Bruce Willis e Dave Bautista. Marauders è il titolo originale deluscito nel 2016 dalla durata di 107 minuti e con un incasso globale di 1,6 milioni di dollari con un rilascio in pochi paesi in giro per il mondo. Iladelsu Rai 4 Scopriamo insieme lade Iil...