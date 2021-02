I poliziotti coinvolti nell’omicidio di Daniel Prude non saranno perseguiti penalmente Proteste a Rochester – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Decine di persone hanno marciato in strada a Brooklyn e, come in altre cittadine e quartieri di New York, nella notte di giovedì 24 febbraio, per protestare contro la decisione della Corte di giustizia di non perseguire idi, il 41enne afroamericano affetto da problemi mentali morto soffocato lo scorso settembre dopo essere stato incappucciato dai. Una manifestazione spontanea Nelle immagini pubblicate su diversi media americani, i manifestanti, alcuni dei quali tenevano striscioni con scritte del movimento Black Lives Matter, hanno chiesto giustizia per la scomparsa di. Il percorso del corteo è arrivato fino al Dipartimento di Polizia di, ...