I lavoratori di Air Italy scendono in piazza a Roma, la protesta a Montecitorio (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Visited 66 times, 66 visits today) Notizie Simili: Air Italy, Deidda risponde a Li Gioi: "Stiamo ancora… Vertenza Air Italy, gli impegni della Regione dopo… Air Italy, la denuncia: "... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Visited 66 times, 66 visits today) Notizie Simili: Air, Deidda risponde a Li Gioi: "Stiamo ancora… Vertenza Air, gli impegni della Regione dopo… Air, la denuncia: "...

ENRICO27218318 : RT @isatovaglieri: Non possiamo dimenticare i lavoratori di #Airitaly, dobbiamo estendere gli ammortizzatori sociali oltre il mese di giugn… - lagenziaviaggi : Crisi #NorwegianAir, la protesta dei lavoratori a #Roma @Fly_Norwegian - isatovaglieri : Non possiamo dimenticare i lavoratori di #Airitaly, dobbiamo estendere gli ammortizzatori sociali oltre il mese di… - moondo_info : Air Italy: i lavoratori al Mise chiedono risposte per i 1500 dipendenti -