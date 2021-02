I gioielli regalati a Kim Kardashian? Kanye West ha provato a venderli prima del divorzio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra Kim Kardashian e Kanye West è davvero finita. Per mesi, se non anni, si sono rincorse le voci di una profonda crisi tra i due, confermata ufficiosamente a Natale sui social dalla stessa Kim. Nella tradizionale foto delle feste la Kardashian (una vera diva in Schiaparelli) appariva attorniata dai quattro figli ma senza il marito. Poi le indiscrezioni su un tradimento del rapper con l’eccentrico make-up artist Jeffrey Star e una serie di altre dicerie, ovviamente non confermate. L’unica certezza è che il 19 febbraio 2021 Kim ha presentato le carte per il divorzio. Il patrimonio da spartire Sposati nel 2014 a Firenze, quattro bambini splendidi, una famiglia allargata sempre (troppo?) presente, le ville lussuose, gli abiti, le carriere, gli investimenti: quello tra Kim Kardashian e ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra Kimè davvero finita. Per mesi, se non anni, si sono rincorse le voci di una profonda crisi tra i due, confermata ufficiosamente a Natale sui social dalla stessa Kim. Nella tradizionale foto delle feste la(una vera diva in Schiaparelli) appariva attorniata dai quattro figli ma senza il marito. Poi le indiscrezioni su un tradimento del rapper con l’eccentrico make-up artist Jeffrey Star e una serie di altre dicerie, ovviamente non confermate. L’unica certezza è che il 19 febbraio 2021 Kim ha presentato le carte per il. Il patrimonio da spartire Sposati nel 2014 a Firenze, quattro bambini splendidi, una famiglia allargata sempre (troppo?) presente, le ville lussuose, gli abiti, le carriere, gli investimenti: quello tra Kime ...

