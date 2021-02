I Dimenticati che fanno politica con gesti poetici (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da un anno sono i Dimenticati. Hanno scritto lettere, firmato appelli, invocato un segnale dalla politica. Nulla, buio totale, silenzio assoluto. E così, essendo abituati a farsi venire idee, un gruppo di lavoratori dello spettacolo dal vivo (attori, registi, scenografi, tecnici, musicisti) ha deciso di compiere un gesto simbolico: inforcare le biciclette e partire per una Milano-Sanremo fatta a modo loro, e cioè in sei tappe, anche perché pedalare per 329 chilometri in un giorno solo se non si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da un anno sono i. Hanno scritto lettere, firmato appelli, invocato un segnale dalla. Nulla, buio totale, silenzio assoluto. E così, essendo abituati a farsi venire idee, un gruppo di lavoratori dello spettacolo dal vivo (attori, registi, scenografi, tecnici, musicisti) ha deciso di compiere un gesto simbolico: inforcare le biciclette e partire per una Milano-Sanremo fatta a modo loro, e cioè in sei tappe, anche perché pedalare per 329 chilometri in un giorno solo se non si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Dimenticati che Tutti positivi, farmacia chiusa per Covid. Federfarma: 'Troppa confusione' Ci stupisce che la Regione ci abbia dimenticati. Il tutto nasce da un'interpretazione equivoca - spiega Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto - : Il piano regionale parlava già nella fase 1 ...

Vaccino Covid, i malati di Alzheimer: 'Noi dimenticati, datelo in via prioritaria ai casi più gravi' Nella lista dei soggetti fragili per i quali la Regione Lazio vuole anticipare la vaccinazione anti Covid mancano i malati di Alzheimer. 'E non è la prima volta che questi pazienti vengono dimenticati', nota Carmela De Bonis, presidente del Lazio dell'associazione Alzheimer, che riunisce volontari, famiglie dei malati e operatori. Martedì prossimo il ...

I Dimenticati che fanno politica con gesti poetici | il manifesto Il Manifesto Noi agricoltori dimenticati tra i campi della Lombardia non è dura, è durissima per quelli come lei, che vivono sulla terra, lavorano nei campi e combattono ogni giorno contro il meteo e la ...

