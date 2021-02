I cinema verso la riapertura: ecco quale mascherina usare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Valentina Dardari Il ministro Dario Franceschini ha indicato come data della riapertura per cinema e teatri il prossimo 27 marzo. Il governo sta valutando I cinema e i teatri potrebbero finalmente riaprire dal prossimo 27 marzo. Questa infatti è la data che il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha indicato al Comitato tecnico scientifico. In accordo con tale proposta presentata al Cts anche la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, nonostante abbia sottolineato la necessità di mantenere la massima cautela, soprattutto visti i dati ultimi dei nuovi positivi. La data scelta coincide con la festa del teatro che si celebra appunto il 27 marzo e potrebbe quindi diventare un simbolo di ritorno a una vita quasi normale. Le normative per teatri e cinema Nella giornata di oggi il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Valentina Dardari Il ministro Dario Franceschini ha indicato come data dellapere teatri il prossimo 27 marzo. Il governo sta valutando Ie i teatri potrebbero finalmente riaprire dal prossimo 27 marzo. Questa infatti è la data che il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha indicato al Comitato tecnico scientifico. In accordo con tale proposta presentata al Cts anche la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, nonostante abbia sottolineato la necessità di mantenere la massima cautela, soprattutto visti i dati ultimi dei nuovi positivi. La data scelta coincide con la festa del teatro che si celebra appunto il 27 marzo e potrebbe quindi diventare un simbolo di ritorno a una vita quasi normale. Le normative per teatri eNella giornata di oggi il ...

