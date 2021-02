Holy Ga pubblica il singolo che anticipa l’album!

Ultime Notizie dalla rete : Holy pubblica

La Prima Pagina

La relazione tra Wood e Manson è diventatanel 2007, quando lei aveva 19 anni e lui 38. L'attrice e il controverso cantante di Antichrist Superstar eWood (In the Shadow of the Valley ...Le autorità israeliane, i tribunali, i media e l'opinionetendono a considerare le ... Journey of an Israeli in Palestine" e "Injustice, the Story of theLand Foundation Five".Da ora su YouTube il videoclip del nuovo singolo dell’artista, che anticipa l’album d’esordio Holy Ga in arrivo il 10 marzo 2021, Pearl Harbor.Pearl Harbor, evocando nel titolo il ricordo di un episodio storicamente noto, crea un parallelismo nel racconto dell'artista.