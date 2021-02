Hoffenheim-Molde 0-2, impresa europea dei norvegesi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quello che è successo alla PreZero Arena di Sinsheim ha davvero dell’incredibile. Infatti il Molde ha clamorosamente eliminato a sorpresa il favoritissimo Hoffenheim. Dopo il 3-3 dell’andata, che tra parantesi il Molde non ha giocato in casa ma sul neutro di Vila-real, i tedeschi avevano anche il vantaggio dei gol in trasferta, ma i norvegesi hanno compiuto il delitto perfetto. Hoffenheim-Molde 0-2, e norvegesi che volano incredibilmente agli ottavi di finale di Europa League. CHE COS’E’ SUCCESSO NEI 90 MINUTI DI GIOCO? 26-3, queste le statistiche dei tiri effettuati dalle due squadre. Non è uno scherzo, ma quello che si è visto sul campo questa sera tra Hoffenheim e Molde. I norvegesi ospiti, nonostante una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quello che è successo alla PreZero Arena di Sinsheim ha davvero dell’incredibile. Infatti ilha clamorosamente eliminato a sorpresa il favoritissimo. Dopo il 3-3 dell’andata, che tra parantesi ilnon ha giocato in casa ma sul neutro di Vila-real, i tedeschi avevano anche il vantaggio dei gol in trasferta, ma ihanno compiuto il delitto perfetto.0-2, eche volano incredibilmente agli ottavi di finale di Europa League. CHE COS’E’ SUCCESSO NEI 90 MINUTI DI GIOCO? 26-3, queste le statistiche dei tiri effettuati dalle due squadre. Non è uno scherzo, ma quello che si è visto sul campo questa sera tra. Iospiti, nonostante una ...

Ultime Notizie dalla rete : Hoffenheim Molde Aubameyang trascina l'Arsenal agli ottavi. Ok l'Ajax, avanti pure Gerrard Hoffenheim - Molde 0 - 2 ? Niente da fare per i tedeschi che, dopo essersi fatti rimontare nel match di andata (3 - 3 il finale), vengono definitivamente eliminati dai norvegesi. Decisivo Eirik ...

Europa League: i risultati delle gare delle 18:55 e le squadre qualificate agli ottavi Arsenal - Benfica 3 - 2 (andata 1 - 1) Rangers - Antwerp 5 - 2 (andata 4 - 3) Villarreal - Salisburgo 2 - 1 (andata 2 - 0) Hoffenheim - Molde 0 - 2 (andata 3 - 3) Napoli - Granada 2 - 1 (andata 0 - 2)...

TSG Hoffenheim-Molde 0-2 Sky Sport Europa League – Arsenal gioia nel finale, Benfica eliminato, ok Ajax Clamoroso colpo infine del Molde, che vince 2-0 in casa del Hoffenheim dopo il 3-3 all’andata, vola agli Ottavi ed elimina i tedeschi ...

EL,il Benfica elimina l'Arsenal E' stato Xhaka a sorridere al termine del derby con Seferovic nei 1/16 di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata l'Arsenal, che giocava in casa anche se l'incontro è stato disputato in Grecia, ha infat ...

