Hockey ghiaccio, Alps League 2021: tre punti per Asiago e Cortina, Val Pusteria e Gherdeina vincono all'overtime (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giovedì in pista per l'Alps Hockey League 2020-2021. Nella serata odierna si sono disputate sette partite valevoli per la trentesima giornata: tra le italiane tre punti per Asiago e Cortina, mentre Val Pusteria e Gherdeina si impongono all'overtime. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Val Pusteria e Asiago vincono e si mantengono rispettivamente in terza e quarta posizione. I Lupi superano lo Steinbach per 3-2 all'overtime: protagonista Carozza, che replica per due volte ai vantaggi ospiti firmati Douglas e Pauschenwein, mentre Perlini dopo 1'21" dall'inizio del supplementare regala il successo ai gialloneri. Vittoria nei regolamentari, invece, per ...

