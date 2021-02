“Ho paura che vinca lei. E sappiamo come…”. Il veleno sulla casa del GF Vip. E su Dayane Mello (Di giovedì 25 febbraio 2021) Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha mostrato chiaramente quale sia il suo pensiero nei confronti di Dayane Mello. Questo infatti è il turno del mitico Francesco Oppini, amore enorme (e poco corrisposto) di Tommaso Zorzi. Anche Oppini non è un fan di Dayane Mello e l’ha rimarcato nella sua ultima ospitata a casa Chi. Il figlio di Alba Parietti non ha esitato a scagliarsi contro la modella brasiliana. Il motivo? La decisione della Mello di non salvare Rosalinda Cannavò al televoto. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passando Dayane di cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre”. (Continua dopo le foto) Le parole di Oppini: ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha mostrato chiaramente quale sia il suo pensiero nei confronti di. Questo infatti è il turno del mitico Francesco Oppini, amore enorme (e poco corrisposto) di Tommaso Zorzi. Anche Oppini non è un fan die l’ha rimarcato nella sua ultima ospitata aChi. Il figlio di Alba Parietti non ha esitato a scagliarsi contro la modella brasiliana. Il motivo? La decisione delladi non salvare Rosalinda Cannavò al televoto. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passandodi cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre”. (Continua dopo le foto) Le parole di Oppini: ...

