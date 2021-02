“Hey ma che succede a Rosalinda?”. Pubblico del GF Vip senza parole davanti a una scena così assurda (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella giornata dell’altro ieri è apparso sui profili social del reality un annuncio che ha mandato in tilt il Pubblico affezionato delle dirette della notte. Il messaggio è sembrato immediatamente super misterioso e gli affezionatissimi della diretta notturna si sono ribellati per nulla al mondo, al grido di: “Vergognatevi, allora basta”. Avete presente il cinema? Ebbene, per fare un film ci vuole un montaggio serio e attento dei video, che permetterà al fruitore di godersi delle scene da sogno, fluide e senza intoppi. Soprattutto senza buchi temporali. Al GF Vip è accaduto qualcosa di veramente insolito… (Continua dopo le foto) Grazie a ciò che è successo al GF Vip possiamo comprendere le storie fantastiche e far credere che siano accaduti episodi che nella realtà non si sono mai verificati. Basta pensare, ad esempio… se questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella giornata dell’altro ieri è apparso sui profili social del reality un annuncio che ha mandato in tilt ilaffezionato delle dirette della notte. Il messaggio è sembrato immediatamente super misterioso e gli affezionatissimi della diretta notturna si sono ribellati per nulla al mondo, al grido di: “Vergognatevi, allora basta”. Avete presente il cinema? Ebbene, per fare un film ci vuole un montaggio serio e attento dei video, che permetterà al fruitore di godersi delle scene da sogno, fluide eintoppi. Soprattuttobuchi temporali. Al GF Vip è accaduto qualcosa di veramente insolito… (Continua dopo le foto) Grazie a ciò che è successo al GF Vip possiamo comprendere le storie fantastiche e far credere che siano accaduti episodi che nella realtà non si sono mai verificati. Basta pensare, ad esempio… se questo ...

jmswanfilter : Hey moots vecchi e nuovi ???????????? sapete ???? che ho un pinned ???? ? ???? E potreste ???? entrare nel mio profilo ???? mettete… - Multifandom_H0e : @WrittenMemxries Hey el che succede? Posso aiutarti in qualche modo ? - Marcell78225090 : RT @stevevicrn: Hey hey mama said the way you move Gonna make you sweat, gonna make you groove ?? story: il Riff di Black Dog non è stato… - FloraPiachica : RT @GiovanniLongar2: Il prossimo che mi dice quello che devo fare gli dico Hey bello io sono del tuitter tu a me nn mi dici cosa devo fare… - GiovanniLongar2 : Il prossimo che mi dice quello che devo fare gli dico Hey bello io sono del tuitter tu a me nn mi dici cosa devo fa… -