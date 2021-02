Hennessy diventa il primo Partner globale della NBA per gli alcolici (Di giovedì 25 febbraio 2021) – Con l'ampliamento della Partnership pluriennale Hennessy diventa l'"alcolico ufficiale della NBA" nel mondo – COGNAC, Francia, 25 febbraio 2021 /PRNewswire/



Hennessy, il cognac più venduto al mondo, e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato oggi l'ampliamento globale della loro Partnership, rendendo Hennessy l'"alcolico ufficiale della NBA" nel mondo. L'accordo pluriennale, che rappresenta la prima Partnership globale della serie con un marchio di alcolici, segna l'inizio di un nuovo capitolo nel rapporto di Hennessy con la NBA e amplia l'Accordo nordamericano annunciato nel febbraio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) – Con l'ampliamentoship pluriennalel'"alcolico ufficialeNBA" nel mondo – COGNAC, Francia, 25 febbraio 2021 /PRNewswire/, il cognac più venduto al mondo, e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato oggi l'ampliamentoloroship, rendendol'"alcolico ufficialeNBA" nel mondo. L'accordo pluriennale, che rappresenta la primashipserie con un marchio di, segna l'inizio di un nuovo capitolo nel rapporto dicon la NBA e amplia l'Accordo nordamericano annunciato nel febbraio ...

lifestyleblogit : Hennessy diventa il primo Partner globale della NBA per gli alcolici - - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Il quadro del 1879 The Pride of Dijon del pittore irlandese William John Hennessy si intreccia con la canzone del 2003 Ev… - sevenblog_it : Il quadro del 1879 The Pride of Dijon del pittore irlandese William John Hennessy si intreccia con la canzone del 2… -