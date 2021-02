Halle Berry star del film The Mothership | prodotto per Netflix

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L'attricesarà la protagonista e produttrice di The, un nuovo progetto che verràpersarà la protagonista di The, un nuovodi cui sarà anche produttrice che verrà realizzato per. Il progetto sarà scritto e diretto da Matthew Charman, al suo debutto alla regia. Ilsci-fi Theracconta la storia di Sara Morse, interpretata dal premio Oscarche, un anno dopo la misteriosa scomparsa del marito mentre si trovava nella loro fattoria in campagna, deve affrontare una situazione che potrebbe cambiarle la vita. Quando la donna scopre uno strano oggetto di ...

Movieplayer.it

Tra le sue referenze c'è anche la partecipazione a 'Extant', un titolo prodotto da Halle Berry. L'attrice di Hollywood ha esaltato le qualità della figlia di Barack in alcune interviste, in cui ha ...L'approvazione di Halle Berry. La studentessa, che sta ancora frequentando l'Università di Harvard (dovrebbe laurearsi entro l'anno), ha già qualche esperienza nel mondo dello spettacolo. Anche se ...L'attrice Halle Berry sarà la protagonista e produttrice di The Mothership, un nuovo progetto che verrà prodotto per Netflix. Halle Berry sarà la protagonista di The Mothership, un nuovo film di cui sarà anche produttrice che verrà realizzato per Netflix.