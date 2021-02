Guardiola: «Le 19 vittorie? Abbiamo tanti soldi per comprare top player» – VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pep Guardiola ha parlato dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Monchengladbach Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine della vittoria per 2-0 in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. «Le 19 vittorie di fila? Abbiamo un sacco di soldi per comprare tanti calciatori incredibili. È questo. Vinciamo sempre per i soldi, è vero. Senza giocatori di qualità non potremmo farcela. Poi da un punto di vista umano, il gruppo è fantastico. Hanno un rapporto eccezionale. E giocano ogni gara pensando solo a quella partita e pensando di vincerla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pepha parlato dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Monchengladbach Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine della vittoria per 2-0 in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. «Le 19di fila?un sacco dipercalciatori incredibili. È questo. Vinciamo sempre per i, è vero. Senza giocatori di qualità non potremmo farcela. Poi da un punto di vista umano, il gruppo è fantastico. Hanno un rapporto eccezionale. E giocano ogni gara pensando solo a quella partita e pensando di vincerla». Leggi su Calcionews24.com

