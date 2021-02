Guardiola dichiara guerra al fantacalcio | “Ora basta”

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola dichiara

SerieANews

Cosìnel trafiletto di un'intervista:' Non è uno sport, è uno spettacolo da circo, con le ... del 'tiki taka' di, del pressing, del calcio moderno e della tattica delle telecronache. ...Uno spettacolo indecoroso a Scicli. Ci troviamo in contradae da queste parti parlare di scarica abusiva è un pallido eufemismo. La segnalazione ... mai ci abitueremo',il gruppo.Borussia M’Gladbach-Man City | Guardiola: “Abbiamo giocato bene” - Borussia M’Gladbach-Man City | Guardiola: “Abbiamo giocato bene” ...Il Kun potrebbe lasciare Manchester a giugno, se non rinnova il suo contratto. Alla porta c'è l'Inter, ma non solo.