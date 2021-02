Guardia giurata nota una finestra aperta | dipendente della banca trovato morto in ufficio

ombroman : RT @lerbobuono: Ero al parco che piangevo tranquillo sulla panchina col viso coperto dalle mani quando mi si avvicina una guardia giurata e… - margotebasta : RT @lerbobuono: Ero al parco che piangevo tranquillo sulla panchina col viso coperto dalle mani quando mi si avvicina una guardia giurata e… - CuocoFiorellino : RT @lerbobuono: Ero al parco che piangevo tranquillo sulla panchina col viso coperto dalle mani quando mi si avvicina una guardia giurata e… - spinagiu : RT @lerbobuono: Ero al parco che piangevo tranquillo sulla panchina col viso coperto dalle mani quando mi si avvicina una guardia giurata e… - falostesso : RT @lerbobuono: Ero al parco che piangevo tranquillo sulla panchina col viso coperto dalle mani quando mi si avvicina una guardia giurata e… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia giurata

il Resto del Carlino

La tragica scoperta l'ha fatta unache avendo visto una finestra aperta è andata a fare un controllo. A quel punto è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto il 118 e anche la ...Si ritrova dopo diverse coincidenze a diventareper il Duomo di Milano. Qui dovrà regolare l'accesso ai visitatori che vogliono visitare la Madonnina. Per questa ragione, viene preso ...MACERATA - Dramma in un istituto bancario di Macerata dove un uomo di 50 anni è stato trovato morto. E' successo questa sera all'interno degli uffici della Bper alla fine di ...E’ stato trovato questo pomeriggio da una guardia giurata che era andato a controllare per aver visto una finestra aperta. Sul posto, alle 18,30, è intervenuto il 118 in seguito ad una chiamata di ...