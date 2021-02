Gravina, famiglie contrarie al fidanzamento dei figli: scoppia rissa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una relazione non gradita, è stato questa la motivazione di una violenta lite in strada da parte di due famiglie residenti a Gravina di Puglia. Entrambi i genitori della coppia non erano d’accordo al fidanzamento e, dopo essersi dati appuntamento per chiarire la situazione, la discussione sarebbe appunto degenerata in rissa. Lite in pieno giorno I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una relazione non gradita, è stato questa la motivazione di una violenta lite in strada da parte di dueresidenti adi Puglia. Entrambi i genitori della coppia non erano d’accordo ale, dopo essersi dati appuntamento per chiarire la situazione, la discussione sarebbe appunto degenerata in. Lite in pieno giorno I L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

messveneto : I genitori contrari alla relazione, rissa tra famiglie in Puglia: L’aggressione, con tanto di martello, si è consum… - Borderline_24 : Gravina, fidanzamento osteggiato dalle famiglie: rissa in strada con un martello - AristocraticaNe : Rissa tra famiglie a Gravina in Puglia, tre persone agli arresti domiciliari - baritoday : Il fidanzamento non va giù alle famiglie: scoppia la rissa in piazza, quattro arresti - Telebari : Lui e lei, una relazione complicata e l’incontro tra le famiglie: rissa in pieno giorno a Gravina. Quattro arresti… -