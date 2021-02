Grande lutto per il portiere ex Roma: il corpo del padre 57enne ritrovato in una diga (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dramma per Alisson Ramses Becker, meglio conosciuto soltanto come Alisson. Il portiere del Liverpool e della Nazionale brasiliana (che ricordiamo per una importante parentesi a Roma, sponda giallorossa) ha ricevuto una notizia tristissima: il padre, José Agostinho Becker – 57 anni, è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri dopo essere annegato nei pressi di una diga all’interno di una proprietà di famiglia. Il padre di Alisson era scomparso attorno alle 17 brasiliane, a Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul, ed il suo corpo senza vita è stato trovato da una squadra di soccorritori circa cinque ore. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana – che cita fonti di polizia – si sarebbe trattato di un drammatico incidente: ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dramma per Alisson Ramses Becker, meglio conosciuto soltanto come Alisson. Ildel Liverpool e della Nazionale brasiliana (che ricordiamo per una importante parentesi a, sponda giallorossa) ha ricevuto una notizia tristissima: il, José Agostinho Becker – 57 anni, è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri dopo essere annegato nei pressi di unaall’interno di una proprietà di famiglia. Ildi Alisson era scomparso attorno alle 17 brasiliane, a Lavras do Sul, comune dello Stato del Riodo Sul, ed il suosenza vita è stato trovato da una squadra di soccorritori circa cinque ore. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana – che cita fonti di polizia – si sarebbe trattato di un drammatico incidente: ...

