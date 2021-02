Grande Fratello, Caterina Siviero incinta pronta a diventare mamma bis: 'Un altro cuoricino che batte dentro di me' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Caterina Siviero pronta a diventare mamma bis. Caterina Siviero , protagonista del dodicesima edizione, è incinta del secondo figlio ha dato l'annuncio dal suo account Instagram. Grande Fratello, ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021)bis., protagonista del dodicesima edizione, èdel secondo figlio ha dato l'annuncio dal suo account Instagram., ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - Manu91152833 : RT @Rosmellovip: Quando capirà che ha fatto il Grande Fratello e non C’è posta per te ? #mellos #exrosmello - Rosmellovip : Quando capirà che ha fatto il Grande Fratello e non C’è posta per te ? #mellos #exrosmello -