Granada | Martinez | “Impresa storica | siamo stati una vera squadra”

Il Granada festeggia la storica qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Un'autentica Impresa per il club spagnolo, che contro il Napoli perde il ritorno per 2-1 allo stadio "Maradona" ma passa in virtù del 2-0 ottenuto all'andata. "Per noi è un evento storico, questa squadra ha compiuto un'Impresa, mai prima questo club era arrivato così lontano" ha commentato il tecnico Diego Martinez nella conferenza stampa post-partita. "Se mi aspettavo una gara così complicata? Questo dimostra molto il valore di questa squadra, al momento del sorteggio nessuno pensava che saremmo riusciti in questa Impresa" ha sottolineato l'allenatore. "La squadra ha avuto una grande reazione nei primi dieci minuti, dopo il gol subito in avvio"

