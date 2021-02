Grammy Awards e razzismo, gli artisti si fanno avanti (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’esclusione di The Weeknd dai Grammy Awards solleva critiche e accuse di razzismo. Anche alcuni artisti si fanno avanti per riparare alle disuguaglianze e mettono in evidenza alcuni degli esclusi. Ai Grammy Awards c’è razzismo? I sessantatreesimi Grammy Awards sono partiti sotto la stella della controversia. Il guanto della discordia: l’esclusione di The Weeknd dalle nomination in qualunque categoria. L’artista più amato dell’anno passato, star dell’Halftime Show del Superbowl, ancora in classifica dopo due anni, è stato snobbato dentro e fuori dall’R&B. Si tratta solo dell’ennesima controversia relativa al razzismo nel mondo della musica, che si manifesta frequentemente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’esclusione di The Weeknd daisolleva critiche e accuse di. Anche alcunisiper riparare alle disuguaglianze e mettono in evidenza alcuni degli esclusi. Aic’è? I sessantatreesimisono partiti sotto la stella della controversia. Il guanto della discordia: l’esclusione di The Weeknd dalle nomination in qualunque categoria. L’artista più amato dell’anno passato, star dell’Halftime Show del Superbowl, ancora in classifica dopo due anni, è stato snobbato dentro e fuori dall’R&B. Si tratta solo dell’ennesima controversia relativa alnel mondo della musica, che si manifesta frequentemente ...

slowhandfirenze : RT @VincenzoOrab96: #accadeoggi ll 24 Febbraio del 1993 Eric Clapton al Grammy Awards vince 6 premi su 9 nomination. - sgallione1 : 1993 Eric Clapton vince alla grande ai Grammy Awards, ottenendo tre premi per 'Tears In Heaven' e altri due per il… - MJJJISLEGEND : RT @mjfansquare: Il 24 Febbraio 1993, durante la 35ª edizione dei Grammy Awards, #MichaelJackson riceveva da #JanetJackson? il Grammy Legen… - dianabechini93 : RT @mjfansquare: Il 24 Febbraio 1993, durante la 35ª edizione dei Grammy Awards, #MichaelJackson riceveva da #JanetJackson? il Grammy Legen… - Venusg07Giusy : RT @mjfansquare: Il 24 Febbraio 1993, durante la 35ª edizione dei Grammy Awards, #MichaelJackson riceveva da #JanetJackson? il Grammy Legen… -