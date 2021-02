GPS graduatorie supplenze, segreterie e Uffici Scolastici al lavoro sui punteggi. Tutte le FAQ e note su titoli di servizio e culturali [GUIDA] (Di giovedì 25 febbraio 2021) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, disciplinate dall'O.M. n. 60/2020. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, agli inizi di settembre, si sono succedute numerosi chiarimenti precisazioni, note, che riteniamo utile includere in unica GUIDA. Il controllo titoli è infatti ancora in atto, ogni giorno gli Uffici Scolastici pubblicano convalide o mancate convalide dei punteggi. L'articolo GPS graduatorie supplenze, segreterie e Uffici Scolastici al lavoro sui punteggi. Tutte le FAQ e note su titoli di servizio e ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) GPSprovinciali e di istituto per le, disciplinate dall'O.M. n. 60/2020. Dopo la pubblicazione delle, agli inizi di settembre, si sono succedute numerosi chiarimenti precisazioni,, che riteniamo utile includere in unica. Il controlloè infatti ancora in atto, ogni giorno glipubblicano convalide o mancate convalide dei. L'articolo GPSalsuile FAQ esudie ...

