GP Africa 2023: F1 pronta al grande ritorno? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il vasto calendario di F1 non smette di allargare i propri orizzonti; l’obiettivo, come già reso noto nell’ultimo anno, è quello di poter arrivare intorno alle 25 gare nonostante non tutti appoggino questa idea. Negli scorsi giorni ha sempre più preso piede l’idea di poter inserire nuovamente una gara che manca da quasi 30 anni; nel 2023 infatti potrebbe fare ritorno in F1 il GP dell’Africa, continente che al momento rimane l’unico escluso dal Circus. GP Africa 2023: ritorno in F1 dopo 30 anni? Kyalami, SudAfrica, 1993. L’ultimo Gran Premio corso nel cosiddetto “continente nero” risale a marzo di 28 anni fa, con Alain Prost ultimo vincitore ufficiale di una gara mai più entrata nel calendario. Ora però le possibilità di tornare in F1 si fanno davvero concrete; il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il vasto calendario di F1 non smette di allargare i propri orizzonti; l’obiettivo, come già reso noto nell’ultimo anno, è quello di poter arrivare intorno alle 25 gare nonostante non tutti appoggino questa idea. Negli scorsi giorni ha sempre più preso piede l’idea di poter inserire nuovamente una gara che manca da quasi 30 anni; nelinfatti potrebbe farein F1 il GP dell’, continente che al momento rimane l’unico escluso dal Circus. GPin F1 dopo 30 anni? Kyalami, Sud, 1993. L’ultimo Gran Premio corso nel cosiddetto “continente nero” risale a marzo di 28 anni fa, con Alain Prost ultimo vincitore ufficiale di una gara mai più entrata nel calendario. Ora però le possibilità di tornare in F1 si fanno davvero concrete; il ...

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il Circus pianifica un ritorno nel continente africano dopo quasi 30 anni di assenza - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 | Il Circus pianifica un ritorno nel continente africano dopo quasi 30 anni di assenza - FormulaPassion : #F1 | Il Circus pianifica un ritorno nel continente africano dopo quasi 30 anni di assenza - ClubAlfaIt : GP Sud Africa: ipotesi per un ritorno della #Formula1 nel 2023 - News_Auto_cars : F1 – La F1 può tornare in Africa: Kyalami si candida per il 2023 -