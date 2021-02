Governo ultime notizie | chi sono i sottosegretari e i viceministri di Draghi

you_trend : Il governo #Draghi ha ottenuto 262 Sì al #Senato: tra tutti i governi delle 3 ultime legislature, è il secondo nume… - gabelmanu : RT @MauQuei: @luigidimaio @MaraiaGeneroso1 @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @repubblica Scusi, crescere in che senso? Numericamente no di certo… - Andrea66264377 : RT @Vittoria0508: @dcos71 @anubi_matt Ma li abbiamo votati noi è la nuova scusa? Vogliamo ricordare che la Lega aveva il 17% alle ultime vo… - cardinale_anna : RT @Vittoria0508: @dcos71 @anubi_matt Ma li abbiamo votati noi è la nuova scusa? Vogliamo ricordare che la Lega aveva il 17% alle ultime vo… - GianfrancoFeeni : @OliviaNiolu @davidallegranti @MarcoCantamessa Cmq era pieno di bigotti liberticidi anche il governo di prima e que… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ultime

Agenzia ANSA

È da poco iniziato l'incontro- Regioni in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid . A quanto si apprende, all'incontro - in videoconferenza - partecipano il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini , ...Read More Primo Piano Uccisi in Congo: per Attanasio e Iacovacci funerali di Stato, lenews ... Read More In EvidenzaDraghi, ecco tutti i nomi dei viceministri e sottosegretari 25 ...Tra 39 tra viceministri e sottosegretari appena nominati nell’esecutivo Draghi, non pochi sono quelli che hanno uno scheletro nell’armadio social. Il ...Così scrive La Gazzetta dello Sport. I NOMI. Che fare allora? Di certo ci sono i nomi sollecitati dai partiti. Negli ultimi giorni ne sono circolati soprattutto due. Il primo è quello del ...