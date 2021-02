Governo: Salvini, 'bene i miei sottosegretari, ne avrei altri 30' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - I sottosegretari "sono quelli che avrei voluto io. Anche perché mi creda: come già riguardo ai ministri, io mi sono concentrato sui temi". Lo dice Matteo Salvini, in un colloquio con il Corriere della sera. "Avevo chiesto la sicurezza e al Viminale abbiamo Nicola Molteni, che già aveva fatto benissimo. Ci interessa lo sblocco dei cantieri e alle Infrastrutture abbiamo Alessandro Morelli, che già era presidente della commissione -spiega il leader della Lega-. Per la scuola, mi sarebbero piaciuti Pittoni o Sasso" e "al Mef il padre di Quota 100, Claudio Durigon, al Lavoro una donna toscana molto in gamba come Tiziana Nisini, Lucia Borgonzoni torna alla Cultura e Gian Marco Centinaio all'Agricoltura, la ligure Stefania Pucciarelli alla Difesa e Vannia Gava, che era all'Ambiente, sarà alla Transizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - I"sono quelli chevoluto io. Anche perché mi creda: come già riguardo ai ministri, io mi sono concentrato sui temi". Lo dice Matteo, in un colloquio con il Corriere della sera. "Avevo chiesto la sicurezza e al Viminale abbiamo Nicola Molteni, che già aveva fatto benissimo. Ci interessa lo sblocco dei cantieri e alle Infrastrutture abbiamo Alessandro Morelli, che già era presidente della commissione -spiega il leader della Lega-. Per la scuola, mi sarebbero piaciuti Pittoni o Sasso" e "al Mef il padre di Quota 100, Claudio Durigon, al Lavoro una donna toscana molto in gamba come Tiziana Nisini, Lucia Borgonzoni torna alla Cultura e Gian Marco Centinaio all'Agricoltura, la ligure Stefania Pucciarelli alla Difesa e Vannia Gava, che era all'Ambiente, sarà alla Transizione ...

