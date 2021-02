Governo: 'Restano le fasce, riapriremo la cultura dopo marzo. Misure valide da lunedì' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Governo al lavoro in queste ore sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal lunedì successivo e non più da domenica. Stamattina il confronto del Governo con le Regioni. "Il sistema delle fasce di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilal lavoro in queste ore sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore dalsuccessivo e non più da domenica. Stamattina il confronto delcon le Regioni. "Il sistema delledi ...

repubblica : Covid e Dpcm, Gelmini: 'Nuove misure in vigore da lunedì non più da domenica': Vertice tra governo e Regioni al qua… - salernonotizie : Governo Dragi: ecco la lista dei sottosegretari: restano fuori i parlamentari salernitani - Frances43279623 : @MT_Meli_ Ma lei davvero ha fiducia in questo governo? Non crede che per cambiare la pietanza bisogna fare nuove ri… - marisavillani : RT @vitalbaa: Chissà quale sarà il piano per i trasporti del nuovo Governo. Perché i mezzi pubblici, con relativi sovraffollamenti, restano… - onlyforyoureye2 : Basta cambiare partita iva ogni anno e lo stato non fa accertamenti, nessuno al governo dice nulla? Forse ci restan… -