Governo, l’ex Ministro Spadafora: “Nessuna delega per lo sport. Ma non ne parla nessuno…” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Sulla situazione politica parlerò nei prossimi giorni. Intanto, lo sport non è stato delegato a nessuno, tra tre giorni scade la Riforma tanto attesa e dei ristori neppure l’ombra! E nessuno dei grandi competenti di sport che dica una parola…”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Vincenzo Spadafora, già Ministro dello sport. Nel comunicato del Consiglio dei ministri, la pratica è stata sbrigata con una riga: “Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport”. sportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Sulla situazione politica parlerò nei prossimi giorni. Intanto, lonon è statoto a nessuno, tra tre giorni scade la Riforma tanto attesa e dei ristori neppure l’ombra! E nessuno dei grandi competenti diche dica una parola…”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Vincenzo, giàdello. Nel comunicato del Consiglio dei ministri, la pratica è stata sbrigata con una riga: “Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio conallo”.Face.

repubblica : Governo, Enrico Letta: “Per i partiti è l’ultima occasione. Usino la tregua Draghi per riformare il sistema”: L'ex… - BerniCurenai : Che tristezza c'e' ancora un losco individuo in politica ; #Tabacci ! C’è pure l’ex un po’ tutto Tabacci nel “gover… - MotisiAntonino : Laura Paxia e gli altri ex M5s danno vita a L'alternativa c'è. «Voce a chi non si sente rapprese... - figliolaraf67 : RT @NProcaccini: Vi presento il nuovo (ex) #Sottosegretario agli Esteri. In un #governo di incoerenti, l’#incoerenza grillina resta sempre… - kuzzi79 : RT @NProcaccini: Vi presento il nuovo (ex) #Sottosegretario agli Esteri. In un #governo di incoerenti, l’#incoerenza grillina resta sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo l’ex Renzi, il tweet sulla crisi di governo: «Ci affidiamo a Mattarella» Corriere della Sera