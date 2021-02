Governo Draghi: la pittoresca macedonia dei nuovi sottosegretari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se dopo la nomina dei ministri erano già in tanti a storcere il naso, il Governo Draghi con la nomina dei sottosegretari ha superato ogni avvilente aspettativa Il Governo guidato da Mario Draghi è, a tutti gli effetti, al completo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la lista dei sottosegretari e viceministri: 19 donne e 20 uomini. Da definire soltanto il sottosegretario con delega allo sport. L’ufficialità ha provocato non pochi malumori in un esecutivo che sempre di più acquista i connotati di una accozzaglia informe e senza prospettiva. Il completamento dell’occupazione dei ruoli istituzionali certifica a pieno titolo la sconclusionata “macedonia” di figuri che occuperanno ruoli strategici per il futuro del Paese. La cultura alla grande ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se dopo la nomina dei ministri erano già in tanti a storcere il naso, ilcon la nomina deiha superato ogni avvilente aspettativa Ilguidato da Marioè, a tutti gli effetti, al completo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la lista deie viceministri: 19 donne e 20 uomini. Da definire soltanto ilo con delega allo sport. L’ufficialità ha provocato non pochi malumori in un esecutivo che sempre di più acquista i connotati di una accozzaglia informe e senza prospettiva. Il completamento dell’occupazione dei ruoli istituzionali certifica a pieno titolo la sconclusionata “” di figuri che occuperanno ruoli strategici per il futuro del Paese. La cultura alla grande ...

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - ItaliaViva : Buon lavoro a @TeresaBellanova e ad @ivanscalfarotto rispettivamente viceministra al Ministero delle Infrastruttur… - agorarai : 'Con la nomina dei sottosegretari dobbiamo seppellire la definizione di governo dei competenti. In realtà Draghi ha… - NFratoianni : RT @globalistIT: Ora che il governo Draghi è fatto il capo di Italia Viva potrebbe spiegare (anche al suo amico Biden) il perché di quella… - grazianotortell : RT @GianpieroScanu: Anche a me da fastidio la presenza di DiMaio, Castelli,Sibilia e Distefano al governo. Ma la colpa non è di Draghi. È c… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Covid, scontro Zingaretti - Salvini sulle chiusure a Pasqua La replica di Zingaretti: 'Irrispettoso è mettere a rischio le vite' leggi anche Nuovo Dpcm Draghi, ... Buon senso e coerenza è avere una linea indicata dal Governo e rispettarla. Così si sta in una ...

Coronavirus oggi 25 febbraio: il bollettino con i contagi Covid in Italia Come già annunciato dal premier Draghi, la linea del nuovo governo è quella di adottare i provvedimenti con anticipo e di confrontarsi passo passo con gli enti locali. Quello che è certo è che ...

Governo Draghi: ecco ministri, sottosegretari e staff ministero per ministero Il Sole 24 ORE Le conseguenze politiche (auspicali) di Draghi. La bussola di Ocone Adesso che la composizione del governo Draghi è definitiva, i partiti devono puntare a un conflitto meno valoriale-simbolico. Ma la domanda che sorge spontanea a questo punto è se maturerà un’area di ...

Niente riconferma nell'esecutivo per Sandra Zampa Si è detta dispiaciuta l'ex sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa per non essere stata riconfermata nel governo presieduto da Mario Draghi.

La replica di Zingaretti: 'Irrispettoso è mettere a rischio le vite' leggi anche Nuovo Dpcm, ... Buon senso e coerenza è avere una linea indicata dale rispettarla. Così si sta in una ...Come già annunciato dal premier, la linea del nuovoè quella di adottare i provvedimenti con anticipo e di confrontarsi passo passo con gli enti locali. Quello che è certo è che ...Adesso che la composizione del governo Draghi è definitiva, i partiti devono puntare a un conflitto meno valoriale-simbolico. Ma la domanda che sorge spontanea a questo punto è se maturerà un’area di ...Si è detta dispiaciuta l'ex sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa per non essere stata riconfermata nel governo presieduto da Mario Draghi.