Governo Draghi, coi sottosegretari si certifica la sconfitta dell’Italia (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Donatello D’Andrea Lucia Borgonzoni, Nicola Molteni, Rossano Sasso, Stefania Pucciarelli e chi più ne ha più ne metta. Anche alcune riconferme non fanno ben sperare. I risultati della partita dei sottosegretari certificano la sconfitta dell’Italia, degli italiani e della loro capacità di decidere da chi farsi rappresentare. Al contempo le nomine rendono con chiarezza la situazione politica, culturale e sociale del momento. Una nitida fotografia del grave stato di agonia del sapere in questo Paese, del clima sociale e soprattutto del livello medio degli elettori. C’è davvero di tutto in queste nomine. Chi si vanta di non leggere un libro da tre anni, ad esempio, è il sunto di un popolo che ha smesso di dedicare ai libri l’attenzione che meriterebbero. Chi fa flash mob contro migranti e cita a caso Topolino, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Donatello D’Andrea Lucia Borgonzoni, Nicola Molteni, Rossano Sasso, Stefania Pucciarelli e chi più ne ha più ne metta. Anche alcune riconferme non fanno ben sperare. I risultati della partita deino la, degli italiani e della loro capacità di decidere da chi farsi rappresentare. Al contempo le nomine rendono con chiarezza la situazione politica, culturale e sociale del momento. Una nitida fotografia del grave stato di agonia del sapere in questo Paese, del clima sociale e soprattutto del livello medio degli elettori. C’è davvero di tutto in queste nomine. Chi si vanta di non leggere un libro da tre anni, ad esempio, è il sunto di un popolo che ha smesso di dedicare ai libri l’attenzione che meriterebbero. Chi fa flash mob contro migranti e cita a caso Topolino, ...

