Gordon Ramsey | “Ho perso 67 milioni di euro a causa del Covid”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Dal 19 marzo 2020 al 3 febbraio 2021 abbiamo sofferto un calo del fatturato pari a 57,5di sterline (quasi 67di, ndr). Le chiusure,pandemia, sono state devastanti per il settore”. A dirlo è lo chefche, in un’intervista al tabloid Sun, ha tirato le somme di questo primo anno di pandemia, lamentando le ingenti perdite subite adei lockdown. Lo chef, volto noto del piccolo schermo, ha ripercorso alcune tappe difficili per le proprie attività, raccontando di essere comunque riuscito sempre a rialzarsi anche se adesso gli sembra un incubo senza fine: “Siamo sopravvissuti agli attacchi terroristici dell’11 settembre, abbiamo svoltato più o meno indenni il crollo finanziario del 2008. Poi il-19: un ...

In un'intervista al The Sun, il celebre chef star tv britannico Gordon Ramsay ha dichiarato di averne viste e passate tante: «Siamo sopravvissuti agli attacchi terroristici dell' 11 settembre, abbiamo ...