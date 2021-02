Golf | Sam Burns | vincerà sul PGA Tour?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la grande prestazione di settimana scorsa Samè entrato nei primi 100 del World Ranking. Riuscirà a vincere una gara sul PGA? Sam: gli anni da dilettante Da dilettante il giovane statunitense ha giocato per la Louisiana State University dove ha vinto ben quattro tornei nelle 15 partenze a livello collegiale disputate nell’ultimo anno dove ha frequentato l’università. Proprio in quell’anno Samè stato nominato nel primo team dell’All-American. Ha anche rappresentato gli Stati Uniti nell’uscita vincente nell’Arnold Palmer Cup nel 2017. Sempre in quell’anno ha ricevuto l’invito per il Barbasol Championship dove è riuscito a chiudere al sesto posto. Il passaggio a professionista Samha esordito come professionista nel Sanderson Farms Championship nell’ottobre ...