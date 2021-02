Golf | carriera a rischio per Tiger Woods? Medici pessimisti dopo l’incidente d’auto

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Continuano a rincorrersi le voci sulle condizioni di, rimasto vittima nelle scorse ore di un grave incidenteche ha messo aanche la vita del 15 volte campione Major. Mentre tutto il mondo dele dello sport in generale si stringe intorno al fuoriclasse statunitense, emergono dettagli sulla gravità dei traumi riportati alle gambe. In particolare il dottor Anish Mahajan, responsabile dell’Harbor-Ucla Medical Center, dove è ricoverato, ha spiegato che nel piede e nella caviglia destre sono state poste diverse viti. Allo stesso tempo altritraumatologici, tra cui Malcolm Smithdell’UMass Memorial Medical Center di Worcester, sottolineano come le fratture alla parte bassa della gamba possano portare in dote grave disabilità anche ...

'La cosa più importante ora è la salute di Tiger e non la sua'. Da Rory McIlroy a Jon Rahm ... Ile se riuscirà un giorno a tornare in campo non sono argomenti da fare ora'. E l'ex numero ...La differenza è che lui portò ilnel tinello di tutte le famiglie americane, a prescindere dal ... Rimessa in sesto vita e, ecco il nuovo anno orribile, il 2017. Intervento complicatissimo ...Golf, incidente d'auto Tiger Woods: medici pessimisti sul recupero del 15 volte campione Major, c'è il rischio del ritiro ...Le parole dei primi soccorritori giunti sul luogo dell'incidente d'auto che ha coinvolto Tiger Woods non lasciano dubbi su quanto il ...