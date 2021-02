Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda le intenzioni di voto cresce Forza Italia, calano Pd e Lega ma vola al 17,3% (secondo la rilevazione di SWG per il TG La7) Fratelli d'Italia, unico partito di opposizione al governo Draghi L'ultimo sondaggio è di: - Euromedia Research per Porta a Porta del 23 febbraio Lega - ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda ledicresce Forza Italia, calano Pd e Lega ma vola al 17,3% (secondo la rilevazione di SWG per il TG La7) Fratelli d'Italia, unico partito di opposizione al governo Draghi L'ultimoo è di: - Euromedia Research per Porta a Porta del 23 febbraio Lega - ...

ilfoglio_it : L'Italia era il secondo paese in Ue per vaccinati in rapporto alla popolazione, ora è il ventesimo. Ed è tra gli ul… - vaticannews_it : #24febbraio #Attanasio, gli ultimi giorni di un uomo generoso - matteosalvinimi : ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato… - AStimma : RT @zorpinilover: Francesco poteva scegliere tanti momenti indimenticabili, sa meglio di tutti noi quali sono stati, non è scemo. Ma sa anc… - GBestlap : @PescaraCalcio @Pattu1967 Beati gli ultimi perché saranno primi... Ah no, quelli lì erano terzi... ?????? #prescritti #irrilevanti -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi "Da AstraZeneca entro giugno i 25 milioni di dosi promesse all'Italia" Secondo gli ultimi dati, somministrando la seconda dose a 12 settimane di distanza dalla prima, l'efficacia sale all'82%. Nello stesso studio clinico si è osservato un dato estremamente soddisfacente ...

Covid, Speranza su prossimo dpcm: "Non possiamo allentare le misure" Gli impianti di risalita nelle località sciistiche rimangono chiusi e non si prevede un vero e ... Proprio negli ultimi giorni, infatti, è stata segnalata, da parte di cinque Regioni, la necessità di 25 ...

Dsga, indennità di direzione: gli ultimi orientamenti applicativi ARAN Orizzonte Scuola Morta in casa, indagato l’amico: "Fu uccisa" Kristina Gallo venne trovata cadavere due anni fa, ora la svolta con gli inquirenti che ipotizzano l’omicidio volontario. Lui: "Resto sereno" ...

La Signoria dei Guinigi e la nascita della Repubblica Tutto pronto per il quarto appuntamento della rassegna “Lucca 2200 anni di storia”, organizzata dal Comune di Lucca e dalla Casa della memoria e della pace di Lucca. L’incontro - che, come per le volt ...

Secondodati, somministrando la seconda dose a 12 settimane di distanza dalla prima, l'efficacia sale all'82%. Nello stesso studio clinico si è osservato un dato estremamente soddisfacente ...impianti di risalita nelle località sciistiche rimangono chiusi e non si prevede un vero e ... Proprio negligiorni, infatti, è stata segnalata, da parte di cinque Regioni, la necessità di 25 ...Kristina Gallo venne trovata cadavere due anni fa, ora la svolta con gli inquirenti che ipotizzano l’omicidio volontario. Lui: "Resto sereno" ...Tutto pronto per il quarto appuntamento della rassegna “Lucca 2200 anni di storia”, organizzata dal Comune di Lucca e dalla Casa della memoria e della pace di Lucca. L’incontro - che, come per le volt ...