Gli arbitri per la ventiquattresima giornata (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto del campionato italiano di Serie A 2020/2021 che dirigeranno le gare in programma tra il 27 e il 28 febbraio. Quali sono ? BOLOGNA-LAZIO Giacomelli Assistenti: Paganessi-Palermo Iv: Di Martino Var: Massa Avar: Preti CROTONE-CAGLIARI Fabbri Assistenti: Tegoni-Fiorito Iv: Pezzuto Var: Di Bello Avar: Carbone HELLAS VERONA-JUVENTUS Maresca Assistenti: Liberti-Vecchi Iv: Giua Var: Banti Avar: Ranghetti INTER-GENOA Chiffi Assistenti: Del Giovane-Rossi L Iv: Abbatista Var: Mazzoleni Avar: Vivenzi NAPOLI-BENEVENTO Abisso Assistenti: Galetto-Pagliardini Iv: Sacchi Var: Valeri Avar: Giallatini ROMA-MILAN Guida Assistenti: Bindoni-Longo Iv: Piccinini Var: irrati Avar: Cecconi SAMPDORIA-ATALANTA Marinelli Assistenti: Valeriani-Raspollini Iv: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto del campionato italiano di Serie A 2020/2021 che dirigeranno le gare in programma tra il 27 e il 28 febbraio. Quali sono ? BOLOGNA-LAZIO Giacomelli Assistenti: Paganessi-Palermo Iv: Di Martino Var: Massa Avar: Preti CROTONE-CAGLIARI Fabbri Assistenti: Tegoni-Fiorito Iv: Pezzuto Var: Di Bello Avar: Carbone HELLAS VERONA-JUVENTUS Maresca Assistenti: Liberti-Vecchi Iv: Giua Var: Banti Avar: Ranghetti INTER-GENOA Chiffi Assistenti: Del Giovane-Rossi L Iv: Abbatista Var: Mazzoleni Avar: Vivenzi NAPOLI-BENEVENTO Abisso Assistenti: Galetto-Pagliardini Iv: Sacchi Var: Valeri Avar: Giallatini ROMA-MILAN Guida Assistenti: Bindoni-Longo Iv: Piccinini Var: irrati Avar: Cecconi SAMPDORIA-ATALANTA Marinelli Assistenti: Valeriani-Raspollini Iv: ...

ZZiliani : Arbitro #Pieri. Oggi opinionista in #Rai, giudica gli arbitri. Ai tempi di #Calciopoli era questa cosa qui. Se Thur… - ZZiliani : Diciamo che in #SerieA gli #arbitri AJA sono più decisivi ma più discreti. - GAMBELLIRic : RT @sinfonia71: Gli arbitri che hanno diretto le squadre italiane in Champions, hanno dimostrato di avere un bidone della spazzatura al pos… - MirkoFr : @notrealsebaros Per la stampa italiana sono gli arbitri il problema, non si sono accorti, ad esempio, che gli altri corrono il doppio - gustatore : RT @RickyTrevisani: grande serata per gli italiani medi, scatenatevi e parlate di arbitri. Ma non con me. Io penso che chi vincerà alla fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri Serie A: gli arbitri ufficiali del 24° turno Sono stati designati i direttori di gara che arbitreranno il 24° turno di campionato in Serie A: sarà Guida di Pompei l'arbitro che dirigerà il big match nel posticipo domenicale delle 20.30 tra roma ...

Serie D/H, Lazic: 'Così viene voglia di abbandonare tutto' ... stretto nella morsa di due avversari, e, poco dopo, gli ospiti sono passati in vantaggio con un ... A me non piace parlare di arbitri, ma non capisco perché si ripetano queste situazioni sfavorevoli in ...

Serie A: gli arbitri ufficiali del 24° turno Virgilio Sport Serie A, Guida arbitra Roma-Milan. Lazio a Giacomelli, Maresca per la Juve Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Inter-Genoa domenica prossima a San Siro, quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Marco Guida invece arbitrerà il ...

Gli arbitri per la ventiquattresima giornata L’ Aia ha reso noto gli arbitri per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 che dirigeranno le gare in programma tra il 27 e il 28 febbraio. Quali sono gli arbitri pe ...

Sono stati designati i direttori di gara che arbitreranno il 24° turno di campionato in Serie A: sarà Guida di Pompei l'arbitro che dirigerà il big match nel posticipo domenicale delle 20.30 tra roma ...... stretto nella morsa di due avversari, e, poco dopo,ospiti sono passati in vantaggio con un ... A me non piace parlare di, ma non capisco perché si ripetano queste situazioni sfavorevoli in ...Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Inter-Genoa domenica prossima a San Siro, quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Marco Guida invece arbitrerà il ...L’ Aia ha reso noto gli arbitri per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 che dirigeranno le gare in programma tra il 27 e il 28 febbraio. Quali sono gli arbitri pe ...