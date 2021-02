Giulia Salemi, la rivelazione su Pierpaolo fuori dal GF Vip. Il pubblico non aspettava altro. E è letteralmente impazzito (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una finalissima, quella del GF Vip 5, che incombe sempre di più su noi spettatori e sui vipponi. La magia accadrà lunedì 1 marzo, quando si concluderà questa infinita edizione del reality show di Canale 5 e finalmente un vincitore sarà incoronato. Dayane Mello o Tommaso Zorzi? Sembra proprio che la battle sia fra loro due giganti di dinamiche e intrattenimento. Ma attenzione, ciò non vuol dire che colonne come Stefania Orlando o Pierpaolo Pretelli siano da escludere a priori. Meno quotate sì, ma escluse del tutto no. È proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare, anzi, della sua bellissima fidanzata che lo attende scalpitante fuori, Giulia Salemi. A quanto pare l’influencer è in vena di rivelazioni… (Continua dopo le foto) Cosa fa Giulia Salemi mentre attende che il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una finalissima, quella del GF Vip 5, che incombe sempre di più su noi spettatori e sui vipponi. La magia accadrà lunedì 1 marzo, quando si concluderà questa infinita edizione del reality show di Canale 5 e finalmente un vincitore sarà incoronato. Dayane Mello o Tommaso Zorzi? Sembra proprio che la battle sia fra loro due giganti di dinamiche e intrattenimento. Ma attenzione, ciò non vuol dire che colonne come Stefania Orlando oPretelli siano da escludere a priori. Meno quotate sì, ma escluse del tutto no. È proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare, anzi, della sua bellissima fidanzata che lo attende scalpitante. A quanto pare l’influencer è in vena di rivelazioni… (Continua dopo le foto) Cosa famentre attende che il suo ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - Rechistalatam : RT @Dedalus98715706: Giulia Salemi, tu che applaudivi alla clip in cui Dayane confessa di aver condiviso un sentimento d’amore con la catec… - milfsIovebot : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Verissimo, Giulia Salemi e la storia "tossica": le violenze subite in passato, sconvolta Silvia Toffanin Ospitata che scotta, quella messa a segno da Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio. In studio, infatti, ecco Giulia Salemi , freschissima di eliminazione dal Grande Fratello Vip , il reality condotto da Alfonso Signorini sempre sulla rete ammiraglia Mediaset e che, dopo una edizione quasi infinita, consumerà ...

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli sofferente e al limite delle lacrime: "colpa" di Giulia Salemi (VIDEO) L'influencer milanese ha messo alla prova Pierpaolo Pretelli , con la complicità di Giulia Salemi , portandolo al limite delle lacrime. GF Vip, Tommaso Zorzi fa piangere Pierpaolo Pretelli Continua ...

Giulia Salemi ospite a Verissimo Mediaset Play Archivio tag: Maria Teresa Ruta ‘Grande Fratello Vip’ Mentre gli inquilini della Casa non sopportano più la logorroica Giulia Salemi, quest’ultima si “aggrappa” a Pierpaolo Pretelli che però sembra deluderla preferendo… Ormai nella ...

Marito di Stefania Orlando: “Mi stupisce che da casa supportino un personaggio come Dayane Mello” Simone Gianlorenzi è intervenuto nel corso dell'appuntamento con CasaChi. Il marito di Stefania Orlando ha commentato gli ultimi sviluppi nella casa del Grande Fratello Vip. Ha d ...

Ospitata che scotta, quella messa a segno da Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio. In studio, infatti, ecco, freschissima di eliminazione dal Grande Fratello Vip , il reality condotto da Alfonso Signorini sempre sulla rete ammiraglia Mediaset e che, dopo una edizione quasi infinita, consumerà ...L'influencer milanese ha messo alla prova Pierpaolo Pretelli , con la complicità di, portandolo al limite delle lacrime. GF Vip, Tommaso Zorzi fa piangere Pierpaolo Pretelli Continua ...‘Grande Fratello Vip’ Mentre gli inquilini della Casa non sopportano più la logorroica Giulia Salemi, quest’ultima si “aggrappa” a Pierpaolo Pretelli che però sembra deluderla preferendo… Ormai nella ...Simone Gianlorenzi è intervenuto nel corso dell'appuntamento con CasaChi. Il marito di Stefania Orlando ha commentato gli ultimi sviluppi nella casa del Grande Fratello Vip. Ha d ...