GFVip, Rosalinda Cannavò è in piena crisi: il clamoroso sfogo dell’attrice (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ad un giorno dal televoto che la oppone a Stefania Orlando e a quattro giorni dalla finale del 1 marzo del GFVip Rosalinda Cannavò è in piena crisi: il motivo del suo stato d’animo Il GFVip edizione 2020-2021, la più lunga della storia, è ormai alla stretta finale. Domani, venerdì 26 febbraio, è previsto l’ultimo live, il numero 42, mentre lunedì 1 marzo è in programma la finale che dovrà decretare il vincitore. Nella Casa di Cinecittà sono rimasti in sette. Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi già qualificati per la finale, Andrea Zelletta e Samantha de Grenet in corsa per un posto nell’ultimo atto più Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò in nomination. Una delle due venerdì lascerà la Casa. —>>> Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ad un giorno dal televoto che la oppone a Stefania Orlando e a quattro giorni dalla finale del 1 marzo delè in: il motivo del suo stato d’animo Iledizione 2020-2021, la più lunga della storia, è ormai alla stretta finale. Domani, venerdì 26 febbraio, è previsto l’ultimo live, il numero 42, mentre lunedì 1 marzo è in programma la finale che dovrà decretare il vincitore. Nella Casa di Cinecittà sono rimasti in sette. Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi già qualificati per la finale, Andrea Zelletta e Samantha de Grenet in corsa per un posto nell’ultimo atto più Stefania Orlando ein nomination. Una delle due venerdì lascerà la Casa. —>>> Ti potrebbe ...

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - GrandeFratello : Il punto di vista di Stefania sul rapporto tra Dayane e Rosalinda... e la vera bomba è appena scoppiata ?? #GFVIP - GrandeFratello : ... e mentre Stefania rientra in Casa, Rosalinda fa i conti con l'assenza di Andrea. #GFVIP - annakiara119 : RT @Giovannid_22: Comunque pazzesco il GF che nella Top 10 ritira le favole e il gaygate, mentre Massimiliano è nero con Rosalinda e lei no… - pazzeskmilano : Mettiamo da parte quello che ha fatto rosalinda queste ultime settimane e votiamola per dayane ,almeno fa il comple… -